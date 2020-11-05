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Son dakika Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa etti

KOSOVA Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Kosova'da Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa şoku yaşanıyor..Thaçi, Lahey'de merkezi bunun Kosova Özel Mahkemesi'nce kendisine yönelik hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Savaş suçu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi, temmuz ayında Thaçi'ye yönelik 1998 -1999 yılları arasında savaş suçu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlamıştı

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