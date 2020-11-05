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Niğde'de zincir şeklinde İbranice belge ele geçirildi! Deri üzerine yazılmış

NİĞDE'de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 1 adet ferman şeklinde deri üzerine yazılı belge ve 1 adet kutu içerisinde deri üzerine yazılmış zincir şeklinde olan belge geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. gözaltına alındı.

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