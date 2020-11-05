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Konya'da 'babam annemi vurdu' diyen genç kız ifadesinde olayı üstlendi

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da bakkal işletmecisi Halime D., (36) iş yerinde karnından vuruldu. Vurulan kadının kızı ise 112'yi arayarak 'babam annemi vurdu' diye ihbarda bulundu, yardım istedi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Aile daha sonra olayın kazayla olduğunu babasının değil de genç kızın, annesini vurduğunu söyledi...

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Adile Sultan Sokak'ta meydana geldi. Halime D. işlettiği bakkal dükkanında tabancayla tek mermiyle karnından yaralandı. Annesinin kanlar içinde yere yığıldığını gören İ.D., ambulans istemek için 112 Acil Servisi'ni aradı.

İ.D., ''Babam annemi vurdu. Annem yaralı, ambulans gönderin" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Halime D., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadın: Kaza ile oldu

Tedaviye alınan Halime D., ilk ifadesinde eve götürmesi için kızına vereceği ruhsatlı tabancasının, kazara elinin duvara çarpması sonucu ateş aldığı ve karnından yaralandığını söyledi.

Polis, şüphe üzerine eşi Vedat D.'yi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise 3 boş kovan bulundu.

Kendisi kazayla vurduğunu söyledi

İ.D.'in ilk ifadesinde annesinin, yanlışlıkla kendisini vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Suçlamayı kabul etmeyen Vedat D. de ifadesinde eşinin, tabancıyı kızına vermek isterken ateş aldığını iddia etti.

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