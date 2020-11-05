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Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu parti tüzüğü detayı bomba

Mustafa Sarıgül’ün liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi (TDH) aynı adla partileşecek. 4 Ocak’ta tabelasını asmaya hazırlanan Türkiye Değişim Hareketi Partisi’nin tüzüğüne göre iki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan, genel başkanlıktan düşecek.

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Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti'den (DSP) ayrılıp siyasette yeni bir yol için harekete geçti. Sarıgül'ün partisi ocak ayında ete kemiğe bürünmüş olacak.

Milliyet’e konuşan Sarıgül’e yakın bir kaynak, “Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent’te olacak” dedi.

"İttifaklara yönelik olarak kendimizi tanımlamıyoruz"

“Diğer partilerin tamamı aynı, hepsini çok benzer, demokrasiden uzak görüyoruz. Biz farklıyız. ‘Diğerleri’ ve ‘biz’ diye düşünüyoruz” ifadelerini kullanan kaynak, TDH’nin, “Cumhur İttifakı’nda yer alacağı” iddiasına ilişkin de “O tamamen palavra. Algı oluşturmaya yönelik bir söylem. Biz bu ittifaklara yönelik olarak kendimizi tanımlamıyoruz. Bu ittifakların zaten tanımı şu; tek başlarına hayatta kalamayanlar birbirlerine dayanarak ayakta kalıyorlar. Milletvekilleri genel başkanların milletvekilleri, halkın değil. Biz yüzümüzü halka döneceğiz” değerlendirmesini yaptı.

İki kez üst üste partiyi iktidara taşıyamayan gidecek

Mustafa Sarıgül’ün liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi (TDH) aynı adla partileşecek. 4 Ocak’ta tabelasını asmaya hazırlanan Türkiye Değişim Hareketi Partisi’nin tüzüğüne göre iki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan, genel başkanlıktan düşecek.

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