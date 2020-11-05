Sultanbeyli’de 2018-2020 yılları arasında suç oranları azaldı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları neticesinde 2018–2019-2020 yılları arasında (ilk 10 ay) asayiş verilerine göre Sultanbeyli’deki suç oranlarında ve asayiş olaylarında önemli bir düşüş gerçekleşti.

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2018 ve 2020 yıllarının ilk 10 aylık dönemleri karşılaştırıldığında: evden hırsızlık olayları %61, iş yerinden hırsızlık olayları %55, otodan hırsızlık olayları %67, açıktan hırsızlık olayları %28, yankesicilik olayları %86, kapkaç olayları %63, narkotik suçlar %36 azaldı.



Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozan, ilçemizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” “Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bu çalışmalara verdiği büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA başta olmak üzere tüm Emniyet mensuplarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



