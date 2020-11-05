Ecem Erkek eşi kimdir Yüce Armağan Erkek'ten boşandı mı?

'nin en çok izlenen kahkaha dolu programı Güldür Güldür yeni sezonu ile başladı. Kadrosuna yeni oyuncular dahil eden Güldür Güldür'ün en dikkat çeken isimlerinden biri Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek 4 yıllık eşinden tek celsede boşandı. Peki Ecem Erkek kiminle evli eşi Yüce Armağan Erkek kimdir?

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Show TV ekranlarının en çok izlenen ve seyirciyi her bölümü ile eğlendiren programı Güldür Güldür'ün yeni sezonu ile başladı. Güldür Güldür seyircisi Naime karakteri ile yıldızını parlatan başarılı oyuncu Ecem Erkek'i sabırsızlıkla bekliyor. 2018 yılından beri Güldür Güldür'ün kadrosunda olan Ecem Erkek 4 yıllık oyuncu eşi Yüce Armağan Erkek'ten boşandı. Peki Yüce Armağan Erkek kimdir, kaç yaşında?

2018 yılından beri Güldür Güldür'ün kadrosunda olan Ecem Erkek her hafta farklı tiplemeler ile deyim yerindeyse oyunculuğu konuşturuyor ve ekran başındaki seyirciden tam not almayı başarıyor.

Özellikle Naime karakteri ile yeribi sağlamlaştıran 31 yaşındaki Ecem Erkek eşinden boşandı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek, özel hayatında önemli bir karar aldı. Oyuncu Ecem Erkek ve 2016 yılında dünya evine girdiği eşi Yücel Kahraman, boşanma kararı aldı.

Evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açmıştı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı

Spor eğitmeni ile çalışmaya başlayan, düzenli spor ve pilates yapan Ecem Erkek'in hayli kilo verdiği takipçilerin gözünden kaçmadı. İnstagram hesabından 957 bin kişi tarafından takip edilen Ecem Erkek spor paylaşımları ile değişimin sinyallerini önceden vermişti.

Peki oyunculuğu, sempatik tavırları ve performansı ile hayran kitlesini giderek arttıran Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde rol aldı ve Ecem Erkek kiminle evli eşi kim birlikte tanıyalım...

31 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek aslen Ankaralı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunu. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi aldı.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun oldu.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.

Sevilen oyuncu Ecem Erkek 2016 yılından beri Yüce Armağan Erkek ile evliydi çift yollarını ayırdı.

Ecem Erkek'in kendisi gibi oyunculuk yapan eşi Yüce Armağan Erkek lise eğitimini tamamladıktan sonra Mamak Belediye Tiyatrosunda tiyatro eğitimi aldı.

Yüce Armağan Erkek 2017 yılında ekranlara gelen Hayat Sırları isimli dizi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ve Behzat Ç. isimli dizide de rol almıştır. Alper karakterini canlandırdı.