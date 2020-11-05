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Konya'da 16 yaşında elini kana buladı: Boynundan bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da Ö.B. (16) evlerinin önünde tartıştığı Vehbi Oğul'u (21), boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı Ö.B. gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Emirgazi ilçesi Yeni Mahalle 87754 Sokak'ta meydana geldi. Ö.B., evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Vehbi Oğul'u boynundan bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Oğul, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.  

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