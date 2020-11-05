Sevilay Yılman'dan Ayda enkazdan çıkarılırken tekbir getirenlere destek

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü köşe yazısında İzmir depreminde Ayda'nın enkazdan 91 saat sonra çıkarılırken "Allahu Ekber" denilmesini eleştirenlere tepki gösterdi.

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4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra enkazdan çıkarılırken tekbir getirilmesi tartışma konusu oldu. Mucizeye tanık olan bazı kurtarma ekipleri sevincini "Allahü ekber" diyerek ifade etti.

Sosyal medyada gündem olan konuya Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "91 saat sonra gelen mucize için nasıl dua edecektik?" başlıklı köşe yazısında değindi.

Tekbir getirenlere karşı yapılan iğrenç yorumlara tepki gösteren Yılman, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede o anlarda yaşanan duygunun nasıl ifade edilmesini bekliyorlar bilmiyorum ama haberleri olsun… Burası Türkiye ve halkın büyük çoğunluğu da Müslüman.

Ve tüm dünyayı şaşırtan bir mucize karşısında da sevincini, heyecanını, duasını da inancına göre yaşıyor insanlar.

Ha o anda orada olan ekipler dualarını Arapça dile getirmeyi tercih ettiler ama nerede, hangi ülkede yaşadıklarından bihaber cahil güruhun haberi olsun…

Ben de Elif’in de, minik Ayda'nın da o kurtarılma anlarını izlerken gözyaşları içerisinde ellerimi havaya kaldırıp; “Allah'ım sen büyüksün! Allah’ım sana teşekkür ediyorum” diyerek dualar ettim."