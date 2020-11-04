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Ayda bebek mucizesi enkazın altından böyle çıkarıldı!

Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir mucize gerçekleşti.

82 milyon tek yürek oldu Ayda bebekten gelecek haberleri bekledi. Ülkemizde meydana gelen deprem afeti sonrasında bu sabaha bir mucize gerçekleşti. İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nda depremden tam 91 saat sonra Ayda bebeğe ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerini gülümseyerek karşılayan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tüm Türkiye Ayda bebeği seyrederken annesi Fidan Gezgin'den acı haber geldi.

Anne Fidan Gezgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son dakika açıklamasında bulunan Ayda'yı kurtaran AFAD görevlisi Cem Erdoğan; "Ayda'yı evladımı öper gibi öptüm, elinde buzdolabı süsü vardı onunla oynuyordu." dedi. 

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