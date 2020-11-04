BIST 1.164
DOLAR 8,51
EURO 9,94
ALTIN 517,77
GÜNCEL

İzmir'de yaşlı adam tsunamide aracında mahsur kaldı: Gerçekten çok korkunçtu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle arabasında mahsur 62 yaşındaki Ayhan Köksal, yaşadıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı

Sığacık'ta gazetecilik yapan Ayhan Köksal, yaptığı açıklamada, deprem olduğunda aracının içinde seyir halinde olduğunu, sallanmaya başlayınca lastiğin patladığını düşünerek araçtan indiğini söyledi.

Vatandaşların panik halde kaçıştığını gördüğünü aktaran Köksal, "Deprem olduğunu bilmiyordum. Aracın lastiğinde veya direksiyonunda bir arıza var sanıp inmiştim. Sonra deprem olduğunu anladım, aracıma bindim ve gazeteciliğin verdiği refleksle telefonumu açıp canlı yayın yapmaya başladım." dedi.

"Boğulmaktan son anda kurtuldum"
Köksal, kısa bir süre sonra denizin taştığını ve aracının bulunduğu yere kadar suyun geldiğini anlatarak "Sular gelemeye başladığında marinaya baktım, tekneler birbirine vuruyordu. Su yükselince arabadan kaçamadım. Su arabamın üzerine kadar çıktı. Kapıları zorladım, açamadım. Camı açıp 'Yardım edin.' dedim fakat araba denizdeki tekne gibi gidiyordu. Camı açtım, su bir camdan girip diğerinden çıktı. Koltuğun üzerine çıktım ve camdan çıktım. Kendimi aracın yanında bulunan karakolun merdivenlerine attım. Suyun üzerinden güçlükle kendimi kenara attım. Boğulmaktan son anda kurtuldum." şeklinde konuştu. 

"Gerçekten çok korkunçtu"
Böyle bir durumla daha önce karşılaşmadığını dile getiren Köksal, "Büyük bir su kütlesi geldi birden. Biz tsunami ne bilmiyoruz ve ilk kez karşılaştık. Büyük bir kamyonun suda yüzdüğünü gördüm. Sular çekildi fakat 5 dakika sonra tekrar büyük bir dalga geldi. Arabalarımızı bıraktık orada, canımızın derdine düştük. Sular çekilirken bu kez ne kadar malzeme varsa irili ufaklı denize aldı getirdi. Allah tekrarını yaşatmasın. Gerçekten çok korkunçtu." diye ifade etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da komşudan eve döndü! Yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı
Fatin Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam!
Konya'da tartıştığı babasını öldüren 22 yaşındaki genç tutuklandı
Muhittin Böcek'in bilinci yerine geldi son durumu açıklandı: Enfeksiyon bulguları...
Depreme denizde yakalanan balıkçılar yaşadıklarını anlattı: Denizin içi resmen kaynıyordu
ABD'de emekli NASA astronotu Mark Kelly Senato'ya girdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dün gece çıkartıldı! Diş hekimi Zarife Doğan, Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan hüngür hüngür ağlamış! Ayda'nın babasına anlattı
Emniyet kemeri takmama cezası 2021 kaç para oldu?
İzmir'de enkaz altından yardım çığlıkları! Bu ses kayıtları yürekleri dağlıyor
İzmir depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar
Kızılay Haftası şiirleri 4 kıtalık Kızılay haftası sözleri sayfası
Avustralyalı muhabir canlı yayında tacize uğradı! Pantolonunu indirip...
Yeni kısıtlamalar neler saat 22.00'da nereler kapanacak?