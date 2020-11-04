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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan hüngür hüngür ağlamış! Ayda'nın babasına anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefonda görüştü.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uğur Gezgin'e eşi Figen Gezgin'in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin" dedi.

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.

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Erdoğan: Ayda enkazdan çıkarken hüngür hüngür ağladım