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DÜNYA

ABD'de seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 

ABD'de 59. başkanlık seçimleri sonrasında taraflardan birinin sonuçları kabul etmemesi durumunda sokak ve şiddet olaylarının çıkma ihtimali konuşulmaya başlandı. 

Washington DC'de mayıs ve haziran aylarında George Floyd gösterileri sırasında yağmalanan iş yerlerinin camları, seçim sonrası çıkabilecek olaylara karşı ahşap plakalarla kapatıldı. 

Öte yandan; Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı. 

Ayrıca Beyaz Saray'ın çevresindeki tüm binaların ve sokakların etrafına yüksek demir çitler konuldu.  

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