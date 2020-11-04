Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye böyle veda etti!

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'a Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut, diziye veda etti.

Talat Bulut, Yasak Elma'ya 85. bölümde veda edecek. Usta oyuncunun son sahnesinin ardından ise dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile bir veda mesajı için kamera karşısına geçti.

Talat Bulut ve dizi ekibinin de yer aldığı vedada konuşan yapımcı Fatih Aksoy, "Yasak Elma için ilk anlaştığımız oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah yeniden çalışırız" dedi.