Saat 22.00'da kapanacak olan iş yerlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Türkiye'de 1 Haziran günü başlayan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte vaka sayıları artmaya başlamıştı. Özellikle son iki haftadır vaka sayıları 2 binin üzerine çıkarken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakalar sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını tek tek açıkladı.

- Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek

- Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacak

- Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah-düğün salonu, hamam, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerlerindeki hizmetler saat 22.00'den itibaren sona erecek