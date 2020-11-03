Saat 22.00'da kapanacak olan iş yerlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış üzerine saat sınırlaması getirildi. Saat 22.00'da kapatılacak iş yerleri listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştı.
Türkiye'de 1 Haziran günü başlayan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte vaka sayıları artmaya başlamıştı. Özellikle son iki haftadır vaka sayıları 2 binin üzerine çıkarken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakalar sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını tek tek açıkladı.
- Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek
- Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacak
- Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah-düğün salonu, hamam, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerlerindeki hizmetler saat 22.00'den itibaren sona erecek