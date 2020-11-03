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İzmir depreminde Ayda'nın babası kızını kurtaran ekiple bir araya geldi

İZMİR'de depremde enkazdan kurtarılan Ayda'nın babası kızını kurtaran ekiple bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 6,6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Bu sabah saat 10.00 sıralarında 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Ayda'nın babası kızını kurtaran ekiple bir araya geldi

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