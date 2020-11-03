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Ayda bebek enkazdan sağ çıkarıldı A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına boğuldu

A Haber spikeri Cansın Helvacı, İzmir depreminden 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin bebeğin enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenince canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebeğe canlı ulaşıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı yardımcısı Muhammed Güven'den geldi. Güven, "Ayda bebeğimizin durumunda bir problem yok, genel durumu iyi. Hayati fonksiyonları da iyi. Tetkikleri devam ediyor" dedi.

"Çok şükür bebeğimiz o noktan çıkarılıyor''
Cuma günü meydana gelen depremin ardından İzmir'e giden ve enkazdan gelen haberleri olay yerinden takip eden Cansın Helvacı, Ayda'nın çıkarıldığı anlarda gözyaşlarına boğulurken ağzından şu kelimeler döküldü; "Çok şükür bebeğimiz o noktan çıkarılıyor. Çok şükür çok şükür. Enkaz altından çıkarıldı. 91 saat sonra o mucize yaşanıyor. Allah'ım çok şükür. İnanın yaşananları anlatmak hiç kolay değil. Biz çok inandık ve çok bekledik. Herkesin duası kabul oldu." 

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