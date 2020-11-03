İzmir depreminde deniz işte böyle yükseldi! Sığacık'ta 1 kişiyi boğmuştu
İZMİR'deki deprem anında denizin taştığı anlar kameralara yansıdı. Seferihisar'da çekilen görüntülerde vatandaşların panik ve korkusu da dikkat çekti.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem nedeniyle tsunami oluşmuştu. Özellikle Sığacık beldesini vuran tsunami 1 kişinin boğularak ölmesine neden oldu. Seferihisar'da depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...