İzmir depreminde deniz işte böyle yükseldi! Sığacık'ta 1 kişiyi boğmuştu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem nedeniyle tsunami oluşmuştu. Özellikle Sığacık beldesini vuran tsunami 1 kişinin boğularak ölmesine neden oldu. Seferihisar'da depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...