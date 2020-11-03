BIST 1.134
DOLAR 8,45
EURO 9,85
ALTIN 514,18
GÜNCEL

İzmir depreminde deniz işte böyle yükseldi! Sığacık'ta 1 kişiyi boğmuştu

İZMİR'deki deprem anında denizin taştığı anlar kameralara yansıdı. Seferihisar'da çekilen görüntülerde vatandaşların panik ve korkusu da dikkat çekti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem nedeniyle tsunami oluşmuştu. Özellikle Sığacık beldesini vuran tsunami 1 kişinin boğularak ölmesine neden oldu. Seferihisar'da depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Enflasyon rakamları açıklandı! Ekim ayında enflasyon yüzde 2.13 arttı
Uzman isimden İzmir için korkutan uyarı: Ana artçı daha gerçekleşmedi, evlere girmeyin
İzmir depreminde 91 saat sonra mucize! Ayda bebek enkazdan canlı çıkarıldı
MHP'li Nurullah Sazak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erman Toroğlu'ndan Sinan Gümüş için dikkat çeken yorum: Aptalca tamını sattı
Bakan Ersoy açıkladı: Tiyatro ve sinema salonları için de sertifikasyon geliyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da trafikte bir anda alev topuna dönüştü! Korku dolu anlar
Murat Övüç İzmir depremi sonrası saçını boyatınca bakın neler dedi
Çukur 102. bölüm ilk sahne: 4. sezon 10. bölüm
ABD seçimini yapıyor! Beyaz Saray'ın etrafı çitlerle çevrildi
Yasak Elma 84. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı
Maria ile Mustafa 10. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 36. bölüm 2. fragmanı