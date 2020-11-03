ABD seçimini yapıyor! Beyaz Saray'ın etrafı çitlerle çevrildi

ABD’de bugün başkanlık seçimi var. Seçim sonuçlarıyla ilgili kriz yaşanması ve sokakta şiddet olaylarının başlayacağı yolundaki bekleniler artıyor. Seçime saatler kala Beyaz Saray’ın etrafı çitlerle çevrildi. Seçimin ardından bazı yerlerde yağma olaylarının yaşanabileceğinden endişe ediliyor. Mağazalar ve bankalar camlarını panellerle kapatıp yağmaya karşı önlem alıyor.

Seçime saatler kala Beyaz Saray’ın etrafı çitlerle çevrildi. Amerika, tarihinin en önemli seçimlerinden birine savaşa hazırlanırmış gibi hazırlanıyor... Biden kazanırsa Trump'ın sonuçları tanımayabileceği yolundaki yorumlar nedeniyle gergin saatler yaşanıyor.

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington ve New York’ta mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Washington'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel protesto veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı.

New York'ta da benzer endişeler hakim. New York polisinin halka uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesi ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı.

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da başkanlık yarışını kazanmasının ardından, yemin töreni günü şiddetli protestolar yaşanmış, çok sayıda dükkan yağmalanırken birçok araba ateşe verilmişti.