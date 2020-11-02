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İzmir'deki tsunamiden son anda böyle kaçtılar

Ege Denizi'nde meydana gelen şiddetli depremin etkisiyle oluşan tsunamiden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde; yaklaşan deniz suyundan çevredekilerin koşarak kaçtığı görülüyor.

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’i etkisi altına alan deprem, Seferihisar başta olmak üzere İzmir’in sahil ilçelerinde tsunamiye neden olmuştu.

Meydana gelen felakete ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde; deniz suyunun yükselerek iç kısımlara ilerleyişi görülüyor.

Çevredeki vatandaşlar, deniz suyuna yakalanmamak için koşarak kaçıyor.

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