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İmam Hatip mezunu genç kızın röportajı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya İmam Hatip mezunu genç kızın röportajını konuşuyor. AK Parti'den memnun musunuz sorusuna verdiği cevap olay oldu...

İmam hatip mezunu olduğunu söyleyen genç kızın röportajı sosyal medyada ilgi gördü. Bir Youtube kanalının uzattığı mikrofona konuşan imam hatip mezunu olduğunu söyleyen  genç kız, “Ak Parti’den memnun musun?” sorusuna yanıt verdi.

“Ben imam hatip mezunuyum, imam hatiplerden, gösterdiği dini eğitimden dolayı memnunum” diyen genç kız şu eleştiriyi getirdi: “Ama biz imam hatipte altı saat biyoloji görmemiz gerekirken, fen liselerindekiler altı saat görüyorlardı, biz bir saat görüyorduk. O konuda memnun değilim.”

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