65 saat sonra kurtarılan Elif'in hastaneden ilk görüntüleri

İzmir depreminin adeta simgesi oldu Elif. Hepimize duygu dolu anlar yaşatan Elif'i tüm Türkiye konuştu.

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i herkes merak etti.

Küçük kızın hastane odasındaki ilk görüntüsüne TRT Haber ulaştı. Elinde oyuncak olduğu görülen Elif, kameralara el salladı.

Elif'in sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirilirken tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Fahrettin Koca yaklaşık 2 saat önce Elif'in sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."