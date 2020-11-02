BIST 1.139
DOLAR 8,44
EURO 9,83
ALTIN 513,08
YEREL

65 saat sonra kurtarılan Elif'in hastaneden ilk görüntüleri

İZMİR depreminde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif, hastane odasında TRT Haber tarafından görüntülendi.

İzmir depreminin adeta simgesi oldu Elif. Hepimize duygu dolu anlar yaşatan Elif'i tüm Türkiye konuştu.

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i herkes merak etti.

Küçük kızın hastane odasındaki ilk görüntüsüne TRT Haber ulaştı.  Elinde oyuncak olduğu görülen Elif, kameralara el salladı.

Elif'in sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirilirken tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Fahrettin Koca yaklaşık 2 saat önce Elif'in sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: 

"Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar ne kadar olacak?
İzmir depremi için toplandı! Kırklareli'nde yardım kolisinden çıkan not ağlattı
Çankırı Valisi açıkladı! Vakaların yüzde 41’ini o yaş grubu oluşturuyor
Crush sendromu nedir, belirtileri neler? Crush sendromu tedavisi 
Korona sebebiyle ayrı kalında dünyada ilk onlara nasip oldu! Sanal ortamda yaptılar
Mehmet Metiner'den Gelecek Partili eski YÖK Başkanı Özcan'a 'müptezel' cevabı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Korku dolu anlar! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüsü çıktı
İzmir'de deprem yardımlarını toplayıp satmaya çalıştı! İşte o anlar
İşsizlik maaşı kasım ayı ödemeleri ne zaman?
Şanlıurfa'da 3 günlük gelin sokakta neye uğradığını şaşırdı
İzmir'de 15 yaşındaki Günay enkaz altında olduğu anı kaydetti
The Walking Dead 10 sezon Netflix ne zaman yayınlanacak?
İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı! Feryatları yürek dağladı
10 Kasım şiirleri 2020 kısa en güzel 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri