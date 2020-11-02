BIST 1.138
DOLAR 8,43
EURO 9,82
ALTIN 511,84
GÜNCEL

İzmir'de deprem yardımlarını toplayıp satmaya çalıştı! İşte o anlar

İZMİR’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalıştığı iddia edilen Yavuz Ş. hakkında tutuklama kararı çıktı.

İzmir'deki depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarını suiistimal eden şüphelilere göz açtırılmıyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yavuz Ş. emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yavuz Ş. yapılan savcılık sorgusunun ardından 'bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Kendini depremzede gibi gösterdi
Yurt genelinde başlatılan yardım kampanyaları sonrası Twitter üzerinden bir vatandaşın, kendisini depremzede gibi göstererek yardım aldığı ve yardım malzemelerini sattığına ilişkin bir video paylaşıldı. Söz konusu videodaki kişinin Yavuz Ş. olduğu belirlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Aydın'da en samimi arkadaşını alkolün etkisiyle öldürdü! Askerden izinli gelmiş
Koronavirüs tedbiri! Bilecik Pazaryeri'nde ev ziyaretleri ve spor faaliyetleri yasaklandı
İzmir ve Aydın'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli'den farklı açıklama
CHP yönetimini topa tutan Muharrem İnce'den olay çıkış: Yollarım ayrılır
Petrol fiyatlarında yüzde 4 düşüş! Koronavirüs kısıtlamaları etkili oldu
Elif Perinçek ve İdil Şirin'in sağlık durumları nasıl! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da 3 günlük gelin sokakta neye uğradığını şaşırdı
İzmir'de 15 yaşındaki Günay enkaz altında olduğu anı kaydetti
10 Kasım'da okul var mı 2020 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı! Feryatları yürek dağladı
Ermenistan Berde'ye misket bombası attı! İşte misket bombalarının patlama anı
Kısa çalışma ödeneği ödeme günleri Kasım ayı ne zaman?
Celal Şengör'den canlı yayında tepki: 6.6’yı silin
UMKE başvuru şartları 2020 başvuru formu nasıl doldurulur?