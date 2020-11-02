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DÜNYA

Ermenistan Berde'ye misket bombası attı! İşte misket bombalarının patlama anı

ERMENİSTAN’ın Azerbaycan’ın Berde kentine 28 Ekim’de düzenlediği saldırıda misket bombalarının düşme anı görüntülendi.

Ermenistan, 28 Ekim’de Azerbaycan’ın Berde kentine saldırı düzenlemişti. Misket bombalarının kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 71 sivil de yaralanmıştı. Kent merkezinde bulunan çok sayıda binanın yıkılmasına, araçların alev alev yanmasına neden olan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halkın yaşadığı panik ve korku dolu anlar anbean kaydedildi.

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