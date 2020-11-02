İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sağ çıkarılan İdil'in itfaiyeci ile enkaz altındaki sohbeti

Depremde yıkılan Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı. Balıkesir itfaiye ekiplerinin İdil ile tüneldeyken konuşması, sohbet etmesinin görüntüleri çıktı. Sohbet sırasında İdil, kardeşi İpek'le ilgili enkaz altında yaşadıklarını anlatttı. İtfaiyeciler ona ne yapmasını anlatırken o da söylenenleri uyguladı. İdil'in ilk sözleri "İtfaiye amca kardeşim öldü" oldu.