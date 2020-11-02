Ebru Polat'ın Cadılar Bayramı kutlayanlara olay tepkisi! 'Cadının süpürgesi...'

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Ebru Polat İzmir Depremi sonrası yapılan çirkin yorumlara da tepki göstermişti.

İzmir'de yaşananları yakından takip eden Ebru Polat son olarak da koronavirüs ve deprem dinlemeyen insanların Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlamasına tepki gösterdi.

Gürgen Öz ve Gülben Ergen de konu hakkında tepki göstermiş ve gündem olmuştu. Ebru Polat ise gelen sorular üzerine konu hakkında bir video çekti ve açıklamasında "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o cadının süpürgesi size gir..." dedi.

Polat'ın bu yorumu bazı takipçilerinden ise tepki aldı.