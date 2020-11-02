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Ebru Polat'ın Cadılar Bayramı kutlayanlara olay tepkisi! 'Cadının süpürgesi...'

İZMİR depreminin ardından Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlayanlara ve parti verenlere tepkiler artıyor. Gülben Ergen ve Gürgen Öz'den sonra Ebru Polat da bir açıklama yaptı ve ağzını bozdu.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Ebru Polat İzmir Depremi sonrası yapılan çirkin yorumlara da tepki göstermişti.

İzmir'de yaşananları yakından takip eden Ebru Polat son olarak da koronavirüs ve deprem dinlemeyen insanların Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlamasına tepki gösterdi.

Gürgen Öz ve Gülben Ergen de konu hakkında tepki göstermiş ve gündem olmuştu. Ebru Polat ise gelen sorular üzerine konu hakkında bir video çekti ve açıklamasında "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o cadının süpürgesi size gir..." dedi.

Polat'ın bu yorumu bazı takipçilerinden ise tepki aldı.

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