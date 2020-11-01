BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
YEREL

İzmir depreminden sonra dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı

İZMİR'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken; bir kişinin afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalıştığı iddia edildi.

Demirören Haber Ajansı

Cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışırken; yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar sürerken hemen her noktada AFAD, Kızılay ve çeşitli belediyeler tarafından vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılmaya devam ediyor.

Bayraklı’da bir vatandaşın ücretsiz olarak dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp işyerlerine satmaya çalıştığı iddia edildi. Bir vatandaş, cep telefonuyla o anları kaydetti. Görüntülerde; ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri sattığı iddia edilen vatandaşın önce bir işyerine girdiği; videoyu çeken kişi tepki gösterdikten sonra ise iki eline poşetlerini alarak uzaklaştığı görülüyor.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken; vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir'in hızını Konyaspor'da kesemedi
Murat Kurum: Depremzede vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapacağız
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (1 Kasım Pazar)
İzmir depreminde hasar alan binanın çökme riski nedeniyle çalışmalara ara verildi
İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gerçek brownie nasıl yapılır enfes bir tat!
İzmir'de saatler sonra mucize kurtuluş! Hamile kedi kurtarıldı
Masterchef Tanya sevgilisi kim instagramda fotoğrafları sildi
İzmir'den bir acı haber daha! Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Tanya Kilityalı babası paylaştı Masterchef Tanya elendi mi?
Yağ mantısı nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!
Masterchef Eray kimdir aslen nereli Masterchef Eray instagram hesabı