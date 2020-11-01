Yağ mantısı nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Yağ mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sofralarınızda yeni bir lezzete ne dersiniz? Bugün sizler için Kayseri'nin enfes yağ mantısını hazırladık. Bilirsiniz ki Kayseri mantı konusunda üzerine tanımayan bir ilimiz. Hele bir de yağ mantısı var ki sormayın! Enfes tadıyla, çıtır çıtır bir lezzet olan bu tarife sofralarınızda mutlaka yer açmalısınız. Asla pişman olmayacaksınız. İşte malzeme listesi ile yağ mantısı tarifi! Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler;

400-500 gr kıyma, 1 adet iri boy ya da 2 adet orta boy soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuz

Hamuru için;

5-5,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı yoğurt, 1 paket kuru maya, 2 yumurta, tuz