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İzmir'de depremin yeni görüntüsü çıktı! Dev vinç beşik gibi sallandı

İZMİR'de depremin ardından ortaya çıkan görüntüde vincin beşik gibi sallanması depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Demirören Haber Ajansı

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı her saat artarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 8 ayrı enkaz alanında yüzlerce kişilik ekipler cansız bedenlere ulaştıkça üzüntü artarken, en küçük bir canlı emaresi heyecan dalgası yaratıyor.

Depremle ilgili son bilançoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, ölenlerin sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu.

Deprem anında dev bir vincin sallandığı görüntülerini ortaya çıkması yaşanan afetin ne derece büyük bir şiddette olduğunu gözler önüne serdi. 

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