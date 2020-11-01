İzmir'de AKUT enkazdan saatler sonra tavşanı kurtardı! İşte kurtarılma anı
İZMİR'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT, bugün bir tavşanı enkaz altından kurtardı. Tavşan'ın kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı
İzmir'de meydana gelen ve AFAD'ın verilerine göre 6.6 büyüklüğünde olan depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AKUT da, İzmir'deki enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Çalışmalar esnasında AKUT, enkaz altında kalmış bir tavşan canlı olarak çıkardı. AKUT o anları resmi Twitter hesabında "AKUT HAYAT KURTARIR" mesajıyla paylaştı.