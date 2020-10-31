Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır?

Sizde evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz vakit harcamadan şipşak tatlı tariflerimiz arasından dondurmalı irmik helvası tarfini hazırladık! İşte dondurmalı irmik helvası malzemeleri ve hazırlanışı. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler

1 su bardağı irmik 1 su bardağı su 1 su bardağı süt 1 su bardağı şeker 4-5 top sade dondurma 3 yemek kaşığı tereyağ

Hazırlanışı

Şerbeti için süt, su ve şekeri küçük bir tencerede bir taşım kaynatıyoruz. Başka bir tencereye tereyağı alıp irmiği rengi koyulaşana kadar kavuruyoruz. Kavurma işlemi çok önemli. Hiç durmadan sürekli karıştırmanız gerekir. Kavrulan irmiğe sütlü şerbeti ekleyip kısık ateşte göz göz olana kadar pişiriyoruz. Sıcaklığını koruması için kalın bir örtüyle sardığımız helvayı 20 dk kadar demlendiriyoruz. Küçük bir kasenin içine bir parça poşet ya da stretch film yerleştiriyoruz. İki kaşık helvayı kaseye alıp kaşık yardımı ile kenarlarına yaydırarak, ortası çukur olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bir top sade dondurmayı bu boşluğa alıp kasenin üstünü yine bir kaşık helva ile kapatıyoruz. Servis tabağına kaseyi ters çevirerek yavaşca helvamızı çıkarıyoruz. İsteğinize gore fındık, fıstık veya çikolata sos ile süsleyip servis edebilirsiniz.