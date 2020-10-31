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İnci böyle kurtarılmayı bekledi: Abla çok korkuyorum... Elimi tutar mısın?

İZMİR'de zamana karşı yarış devam ediyor... Enkaz altında kalan İnci'nin kurtarılmayı beklerken, “Abla çok korkuyorum... Elimi tutar mısın?" sözleri yürek dağladı.

İzmir'i sarsan 6.6'lık depremde enkaz altında halen kurtarılmayı bekleyen insanlar bulunuyor. Arama-kurtarma görevileri çalışmalarını aralıksız sürdürürken sevindirecek haberler de geliyor. Kurtarma faaliyetleri mucizeler ve insanı duygulandıran anlara sahne oluyor.

Enkaz altında kalan İnci'nin kurtarılmayı beklerken, “Abla çok korkuyorum... Elimi tutar mısın?" sözleri gündeme oturdu.

Kurtarma görevlisi bir yandan İnci’yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı.

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