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DÜNYA

Kabe'ye saldırı girişimi! Araba ile Mescid'i Haram'a girmeye çalıştı

SUUDİ Arabistan'da Müslümanların kıblesi Kabe'ye saldırı girişimi yaşandığı iddia edildi. Bir kişi, arabasıyla hızla gelerek Kabe'ye girmek istedi. Ancak saldırgan kapıdan geçemedi...

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Kabe'ye arabayla girilmek istendi. Olay anına ait kamera kaydında aracın kapıdan geçemediği görülüyor. Mescid-i Haram bölgesinde yaşanılan olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı bildirilmedi. Suudi Polisi'nin saldırganı gözaltına aldığı bildirilirken, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'daki olaya ilişkin ilk açıklama kafaları karıştırdı. Açıklamaya göre aracı kullanan yüksek hızla gidiyordu ve anormal bir durumdaydı. Gözaltına alınan kişi savcılığa sevk edildi.

Kabe'ye yönelik son saldırı girişimi 27 Ekim 2017 günü yaşanmıştı. Üzerinde boma ile Kabe'ye girmeye çalışan bir kişi, güvenlik görevlilerince engellenince kendisini patlatmış ve 6 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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