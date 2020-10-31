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POLİTİKA

Bakan Pakdemirli'nin telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İZMİR açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazının altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı.

Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.

Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakan Pakdemirli telefonda görüşmüştü

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki Buse ile telefonda görüşmüştü.

Bakan Pakdemirli, "Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?" derken; enkaz altındaki Buse ise "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" demişti.

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