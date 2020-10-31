Bakan Pakdemirli'nin telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.

Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.