Korkunç görüntüler! Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!
İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dehşete düşürdü.
İzmir'de 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Seferihisar olarak açıklandı. Birçok ilde hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı.
Sosyal medyadan peş peşe depreme ilişkin görüntüler paylaşılmaya başlandı.
6,6'lık derem sonrası bazı binalar yıkılırken yaşanan tsunami ile caddelerin su altında kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.