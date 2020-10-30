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İzmir depremi Aydın'dan da hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşatırken, Aydın'da vatandaşlar sokağa döküldü.

İhlas Haber Ajansı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 11.8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde de hissedildi. Yaklaşık 15 saniye süren deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar sokağa döküldü. Şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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