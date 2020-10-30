Bursa otomobille ezip arkasına bakmadan gitti! Can çekişerek öldü

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan kediyi yoldan geçen dolmuş sürücüsü aracıyla ezdi. Sonrasında dolmuş sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Bir vatandaşın tepkisine rağmen durmayan dolmuş sürücüsü gözden kayboldu. Yaralı kedi ise can çekişerek hayatını kaybetti. O sırada kimsenin yardım etmediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.