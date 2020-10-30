BIST 1.127
DOLAR 8,28
EURO 9,68
ALTIN 498,91
MEDYA

Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı

Sen Çal Kapımı dizisi 17. yeni bölümüyle 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta olacak. Sen Çal Kapımı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sen Çal Kapımı 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa’da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ekim 2020)
CHP İstanbul'dan 'Atatürk'süz 29 Ekim mesajı!
Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Avrupa'da İslam düşmanı siyasetçilerin söylemleri giderek artıyor
Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baraj 12. bölüm fragmanı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı
Muharrem İnce partisi CHP'ye yüklendi
Masumlar Apartmanı Safiye olay hareket
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çanta cevabı
VGM burs sonuçları açıklanıyor 2020 kaç gün kaldı?