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Sen Çal Kapımı oyuncusu Melisa Döngel mekan önünde olay çıkardı!

Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan Melisa Döngel bir mekanda olay çıkardı. Rezervasyonları olmadığı için içeri alınmayınca olay çıkaran Döngel hakkında çalışanlar suç duyurusunda bulundu.

Sen Çal Kapımı dizisinin ünlü oyuncusu Melisa Döngel geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi.

Aldığı cevap karşısında sinirlenen ünlü oyuncu kafe çalışanları ile kapı önünde tartıştı. TV100'ün haberine göre; bir süre kafe önünde çalışanlarla tartışan Döngel ve arkadaşları iddialara göre çalışanlara hareket etti. Döngel, çalışanlara ''Siz bittiniz, sizi bitireceğim'' diye tehditte bulundu.

Yaşanan olay üzerine 3 kafe çalışanı mekanın kamera görüntülerini alarak Melisa Döngel ve arkadaşları hakkında ''Hakaret ve tehdit'' suçlamarından polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Döngel ve yanındaki arkadaşlarının ifadesini almak isteyen polis ekipleri, Döngeli kayıtlı olduğu hiç bir adreste bulamadı. Bunun üzerine polis ekipleri ''Adresinde bulunamamıştır'' diyerek dosyayı adliyeye gönderdi. Döngel ve arkadaşlarının savcılık tarafından ifadesi alınacağı öğrenildi.

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