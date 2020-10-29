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Çorum'da düğün konvoyunda ortalık bir anda karıştı! O anlar kameraya yansıdı

ÇORUM’da düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Kentte meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Çorum’da kara yolu üzerinde seyreden bir araç tali yola dönmek için sinyalini vererek beklemeye başladı. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç da yavaşlayarak bekledi. Karşı yönden gelen araçların geçmesini isteyen araç, yaklaşık 15-20 saniye kadar yol üzerinde bekledi. Bu sırada güzergahı kullanan başka bir araç yavaşlarken arkadan gelen başka bir araç ise manevra yaparak durabildi.

Düğün konvoyundaki 4 araç birbirine girdi
Gelin arabasıyla birlikte düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen 4 araç güç bela durabilirken arkadan gelen iki araç yavaşlayan diğer iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar da savrulurken yürekler ağza geldi. Kameralara yansıyan düğün konvoyundaki zincirleme kaza da kuralların ve takip mesafesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Diğer araçların kıl payı kurtulduğu kazada maddi hasar oluştu.

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