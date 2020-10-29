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DÜNYA

Kadın kafası kesilerek öldürüldü! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı terör

FRANSA'nın Nice kentindeki bir kilise yakınında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Üç kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilen saldırıda bir kadının da başı kesilmiş olarak bulunduğu açıklandı.

Fransa’nın güneyinde yer alan Nice kentinde, ismi açıklanmayan bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Fransız Polisi, Notre-Dame Kilise'nin yakınında gerçekleştirilen saldırının ardından 2 kişinin öldüğünü ve bir kadının başı kesilmiş olarak bulunduğunu duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı.

Bir kadın başı kesilerek öldürüldü

3 kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili Reuters, bir kadının başı kesilerek, bir adamın ise boğazı kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Yakalanan saldırganın bir kadının kafasını kestiği iddiasını ilk olarak Fransız siyasetçi Marine Le Pen parlamento konuşması sırasında dile getirdi. İddia polis kaynakları tarafından da doğrulandı.  

Terör saldırısı değerlendirmesi

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın bir terörist saldırı olarak değerlendirildiğini belirtti. Alpes-Maritimes bölgesi milletvekili Eric Ciotti de, saldırının 'terör saldırısı olarak değerlendirildiğini' söyledi.

Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürü... 

Fransa’da 16 Ekim Cuma günü, ortaokul öğretmeni 47 yasındaki Samuel Paty, Charlie Hebdo mizah dersinde çıkan Hz. Muhammed karikatürlerini öğrencilerine gösterdiği gerekçesiyle, 18 yaşındaki bir Çeçen tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü. Ardından, Paty'nin öldürülmesine tepki olarak bazı Fransızlar, Charlie Hebdo karikatürleriyle yürüyüş düzenlemiş ve bu durum ülkedeki Müslümanların tepkisini çekmişti.

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