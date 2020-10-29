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Bursa'da Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze o günleri anlattı! İzleyenleri duygulandırdı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Fethiye Meriç o günleri anlatırken duygulandı.

İhlas Haber Ajansı

Osmangazi Belediyesi'nin yayınladığı 29 Ekim filminde Cumhuriyet ile yaşıt Fethiye Teyze, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan zorlukları anlatırken duygulandı, duygulandırdı.

97 yaşındaki Fethiye Meriç, Cumhuriyet’in 97. yılını kutlarken, “Cumhuriyet ile doğdum. Çok şeyler yaşadık, çok şeyler gördük. Acı günler gördük. Rabbim yardımcısı oluyordu, Atatürkümüz her şeyin altından kalkıyordu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Ömrümüz geldi, geçti. Bizler faniyiz. Ama cumhuriyet hep yaşasın” diyerek duygularını ifade etti. Klip sosyal medyada ilgi görürken, önümüzdeki günlerde klibin filme çevrileceği öğrenildi.

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