Şeref Sözü 4. bölüm fragmanı
Şeref Sözü dizisi 4. yeni bölümüyle 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de olacak. Şeref Sözü'nün bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?
Şeref Sözü 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü'nün yeni bölümünde neler olacak? Şeref Sözü 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de...
Kahraman bir adamın geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk
hayalinin zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken;
kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız
aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir ada masalının ve
şerefli olmanın hikayesi…