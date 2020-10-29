Şeref Sözü 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü'nün yeni bölümünde neler olacak? Şeref Sözü 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de...

Kahraman bir adamın geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk

hayalinin zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken;

kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız

aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir ada masalının ve

şerefli olmanın hikayesi…