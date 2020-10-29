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MEDYA

Şeref Sözü 4. bölüm fragmanı

Şeref Sözü dizisi 4. yeni bölümüyle 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de olacak. Şeref Sözü'nün bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Şeref Sözü 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü'nün yeni bölümünde neler olacak? Şeref Sözü 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de...

Kahraman bir adamın geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk
hayalinin zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken;
kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız
aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir ada masalının ve
şerefli olmanın hikayesi…

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