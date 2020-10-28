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Bursa'da kamyonu park etti her şey bir anda oldu! Koşsa da yetişemedi

Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca sürücü peşinden koştu ancak yetişemedi. Freni boşalan kamyon dükkanlardan birine çarparak durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse (60), kullandığı 16 H 3285 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bir süre sonra el freni boşalan kamyon geriye doğru hareket etmeye başladı. Kamyonun arkasında araç ve yaya olmaması faciayı önledi. O sırada kamyonun kaydığını gören sürücü koşsa da yetişemedi. Freni boşalan kamyon bir iş yerine çarparak durabildi.

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