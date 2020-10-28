Erdoğan’dan 'askıda ekmek' çıkışı! Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de

AK Parti grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir muhabirin “Askıda ekmek başlatmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…” cümlesiyle başlayan sorusunu yarıda keserek, şu ifadeleri kullandı:

- Bırakın Allah’ınızı severseniz ya… Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye’de ya… İnanıyor musunuz bunlara? Bazı şeyleri siz kendiniz çözün ya… Var mı böyle bir şey?

- Elhamdülillah bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var.

- Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar.