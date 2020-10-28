BIST 1.127
DOLAR 8,23
EURO 9,66
ALTIN 496,38
POLİTİKA

Erdoğan’dan 'askıda ekmek' çıkışı! Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasını eleştirdi. Erdoğan, "Bırakın Allah'ınızı severseniz ya... Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de ya... Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya... İnanıyor musunuz bunlara?" ifadelerini kulladı. 

AK Parti grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir muhabirin “Askıda ekmek başlatmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…” cümlesiyle başlayan sorusunu yarıda keserek, şu ifadeleri kullandı:

- Bırakın Allah’ınızı severseniz ya… Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye’de ya… İnanıyor musunuz bunlara? Bazı şeyleri siz kendiniz çözün ya… Var mı böyle bir şey?

- Elhamdülillah bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var.

- Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 60 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Meis'e provokasyon amaçlı dev Yunan bayrağı asıldı
Suudi Arabistan "kefillik sistemi"ni kaldırmaya hazırlanıyor
Çevrimiçi görüşmeler için yerli ve milli çözüm UZEP
İnstagram büyük değişiklik! Sınır kaldırılıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a "Berde" ultimatomu
Muğla'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kişi yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kırıkkale'de trafik ışıkları çalışmadı! İki araç feci şekilde çarpıştı
Buse Varol'dan Şevval Şahin'e gönderme! 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı okuttu
Adetli kadınlar kandilde nasıl ibadet eder Kur'an okunur mu?
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çanta cevabı
Tesbih namazına nasıl niyet edilir kaç rekat nasıl kılınır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve Charlie Hebdo'ya sert tepki! Haçlı saldırısı
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı