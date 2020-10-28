Meral Akşener'den Erdoğan'a 'keyif çayı' eleştirisi! Sen içebiliyor musun?

Bir gün gecikmeyle gerçekleştirdiği parti grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösterip, "Kendi iktidarını kurtarmak için peygamberimize hakaret etmeyi mubah gören Macron'u kınıyorum" dedi.

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

- Hangi ülkede işler kötüye gitse hemen bir günah keçisi bulunup her şey ona yükleniyor. İslam düşmanlığı da yabancı düşmanlığı da bunun en yaygın örneklerinden saygısızca ve düşmanca bir dille söylenen yalanlar vatandaşları oyalamanın en popüler yolu. Biz bunu ülkemizden de Batı'dan da iyi biliyoruz.

- Milli çıkarlardan önce kendi şahsi çıkarları üzerinden siyaset yapanları Batı'dan da ülkemizden de görüyoruz. Kendi iktidarını kurtarmak için peygamberimize hakaret etmeyi mübah gören Macron'u ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum.

- Ne var ki bizim kınamak ve kınanmaktan öte dertlerimiz var. Kınamakla kalmayıp ülkemizi güçlü kılmalıyız ki Macron gibiler böyle densizlikleri yapmadan önce kırk kere düşünsünler. Ağız dalaşını girmek güçsüzlerin acizlerin başvurduğu yoldur.

- (Erdoğan'a seslendi) Takındığın bu tavırla Macron'u pişman etmedin bilakis Macron'a destek çıtın. Türk dış politikasını egona meze yapmaktan artık vazgeç. Yabancı ülkelerin ergen tavırlı liderlerine cevabı devlet adamlığıyla ver."

Bütçe eleştirisi

- Ana hatlarından anlıyoruz ki bu bütçe Türkiye'nin fakirleştiğinin itiraf belgesidir.

- AK Parti İktidarı ergenliğin kurumsallaşmış hali gibi davranmaya devam etse de bizim için milletimizin yararına atılacak bir adam kimin ne oy verdiği önemli değil."

Erdoğan'a keyif çayı tepkisi: Yazıklar olsun

"(Erdoğan'ın "Eve ekmek götüremiyoruz" diyen esnafa "Abartı" diyen Erdoğan'a tepki) Gerçekten ibretlik. Yazıklar olsun.

Erdoğan'a dolar eleştirisi

- Dolar 8 lirayı geçmiş, euro 10 liraya yürüyor. Bu tabloya bakınca senin keyif çayı içesin geliyor mu sayın Erdoğan?

- Sayın Erdoğan o çayı biraz da senin şu kodamanların içse olmaz mı? Türkiye'nin zenginliğinden biraz da alın teriyle çalışan işçi kardeşim, işsiz gençlerimiz, memurlarımız faydalansa olmaz mı? Çok da güzel olur ama bunlar Sayın Erdoğan'ın siyasi anlayışıyla olmaz. "

- (Vatandaşa seslendi) Bu iktidarın senin sorunlarını çözeceği yok ama merak etme onlar yoksa biz varız.