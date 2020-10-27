BIST 1.153
DOLAR 8,18
EURO 9,67
ALTIN 501,04
YEREL

Gaziantep'te dayı ile yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve dayı ile yeğenin hayatını kaybettiği feci kaza, trendeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde 20 Ekim sabahı meydana gelen feci kazada; Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçidi geçmek isteyen Ökkeş Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetmiş ve 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralanmıştı.

Feci kaza, trenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da bir günde 4 farklı noktada orman yangını
Ali Koç, 6-0'lık Galatasaray derbisinde sesinin kısıldığını açıkladı
Kütahya'da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız Bakan'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı
Konya'da ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini katletti
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tayland'da milletvekili meclis konuşmasında kolunu kesti
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan'ı böyle vurdu
Mevlid Kandilinde oruç tutmak gerekir mi nasıl niyet edilir?
Hatay'da yangına giderken freni patladı! 13 aracı biçti
Anamur'da orman yangını! 50 hane boşaltıldı
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan'ı böyle vurdu
Hatay'daki yangında annenin feryatları yürek burktu: Çocuklarımı çıkarın
Nazmi Mete Cantürk'e FETÖ'ye yardım suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası