Gaziantep'te dayı ile yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde 20 Ekim sabahı meydana gelen feci kazada; Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçidi geçmek isteyen Ökkeş Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetmiş ve 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralanmıştı.

Feci kaza, trenin güvenlik kamerasına yansıdı.