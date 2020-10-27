Nusret iç çamaşırsız bornozlu atlayınca olanlar oldu

Instagram hesabını aktif kullanan işletmeci ve kasap Nusret Gökçe, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni aldığı otelin tanıtımını yaptığı paylaşımında duştan çıkıp yatağa atlarken görülen Nusret'in yatakta zıplarken bornozunun açıldığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Her paylaşımıyla gündeme gelen Nusret'in bu hareketinin bilinçli olup olmadığı merak konusu oldu.