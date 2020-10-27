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POLİTİKA

Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan metro müjdesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden video paylaştı. İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nu tamamladıklarını ve 28 Ekim'de hizmete açacaklarını açıkladı.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve bitkin hali gözlerden kaçmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla İstanbul halkına metro müjdesi verdi.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nu tamamladıklarını belirten İmamoğlu, metro hattının 28 Ekim günü saat 12.00'den itibaren İstanbulluların hizmetinde olacağının müjdesini verdi. İmamoğlu, açıklamasının devamında açılışı yapılacak metro hattının 10 gün boyunca ücretsiz olacağını belirtti.

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