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Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket!

Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda eleştiri oklarını yine üzerine çekti. Alakurt, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle otomobil kullandı.

Son dönemde takipçilerine sarf ettiği sinkaflı sözlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çekecek bir harekete imza attı. Alakurt, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı.

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