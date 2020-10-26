Hatay İskenderun'daki patlama anı görüntüleri! Terörist kendini patlattı

HATAY'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'ndeki patlamanın 2 teröristin takibi sırasında olduğu açıklandı. Sosyal medyaya o patlama anının görüntüleri düştü. İddiaya göre yakalanacağını anlayan teröristlerden biri kendini patlattı.

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."