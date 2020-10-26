Hatay İskenderun'daki patlama anı görüntüleri! Terörist kendini patlattı
HATAY'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın görüntüleri ise sosyal medyaya düştü.
HATAY'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'ndeki patlamanın 2 teröristin takibi sırasında olduğu açıklandı. Sosyal medyaya o patlama anının görüntüleri düştü. İddiaya göre yakalanacağını anlayan teröristlerden biri kendini patlattı.
Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."